ЭР-РИЯД, 14 окт — ПРАЙМ. Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), саудовского суверенного фонда Public Investment Fund (PIF) и немецкой финансовой группы KGAL вложит более 600 миллионов долларов в создание компании ROAL, которая займется лизингом пассажирских самолетов в России, говорится в сообщении РФПИ.

Соответствующее объявление было сделано в понедельник в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

"Консорциум международных инвесторов в составе РФПИ, PIF, а также немецкой финансовой группой KGAL объявляет о создании ROAL — компании, сфокусированной на создании лидера в области лизинга пассажирских самолетов в России…. Инвестиции планируются в объеме свыше 600 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что целью проекта являются вложения в современные гражданские самолеты, которые будут предоставляться российским перевозчикам по договорам долгосрочной аренды.

"Мы ожидаем, что компания займет лидирующие позиции на российском рынке авиаперевозок. Это позволит российским перевозчикам расширять свой парк на выгодных условиях и, соответственно, увеличивать количество предлагаемых маршрутов, что создаст дополнительные преимущества для пассажиров", — приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

НОВОМЕТ

Кроме того, консорциум в составе РФПИ, Saudi Aramco и PIF согласовал обязывающую документацию по приобретению у группы "Роснано" всего ее пакета в 30,76% в ГК "Новомет", сделку планируется закрыть до конца года, сообщили РФПИ и "Роснано".

Соответствующее объявление было сделано в понедельник в присутствии президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

"Консорциум инвесторов в составе РФПИ, Saudi Aramco и суверенного фонда королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) объявляют о согласовании обязывающей документации по приобретению у группы "Роснано" 30,76% доли в ГК "Новомет", одном из ведущих производителей высокотехнологического нефтепогружного оборудования в России и мире", — говорится в пресс-релизе.

"Завершение сделки ожидается после получения одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ. Соответствующий пакет документов был направлен в ФАС консорциумом. Стороны рассчитывают закрыть сделку до конца 2019 года", — отмечается в сообщении "Роснано".

"РФПИ в партнерстве с Saudi Aramco и PIF намерен обеспечить существенный рост бизнеса ГК "Новомет" как в Саудовской Аравии, так и на других ключевых рынках Ближнего Востока. Компания сможет расширить портфель заказов на производство и обслуживание оборудования, а также получит возможности для дальнейших разработок и создания обновленной линейки продукции", — сказал Дмитриев.

"Новомет" — один из крупнейших в РФ производителей оборудования для добычи нефти, который также оказывает дальнейшие услуги по его сопровождению. Менеджменту принадлежит 49,9% в "Новомете", миноритарные доли — у фондов Baring Vostok и Russia Partners. В 2018 году при поддержке консорциума ГК "Новомет" осуществила первые поставки оборудования на рынок Саудовской Аравии. Компания занимает 3,9% глобального рынка нефтесервисного оборудования и осуществляет поставки клиентам в 25 странах мира.