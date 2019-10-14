ЭР-РИЯД, 14 окт — ПРАЙМ. АФК "Система" планирует вырастить из фармацевтического холдинга Alium, созданного на базе "Оболенского" и "Биннофарм", большую компанию, поэтому рассматривает присоединение к холдингу еще двух активов, сообщил журналистам основой владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

Отвечая на вопрос, какие компании могут войти в холдинг Alium, помимо "Оболенского", Евтушенков сказал: "Они точно войдут". По его словам, рассматриваются еще две сделки. "Еще две. Ну, "Марафон", вы знаете, мы взяли. Еще две мы рассматриваем среди прочих. Нет, задача вырастить большую компанию. Ее никто не отменял", — сказал он.

Сегодня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении формирования фармацевтического холдинга Alium, доля консорциума инвесторов во главе с фондом в холдинге составила 23%, АФК "Система" — 26,3%, ВТБ — 38,5%.

В декабре 2018 года "Система" и ВТБ приобрели совместно с менеджментом фармацевтического предприятия "Оболенское" (работает под брендом OBL Pharm) 95,14% в OBL Pharm за 15,5 миллиарда рублей. АФК решила объединить актив с принадлежащим ей "Биннофармом" и создать фармацевтический холдинг. По оценке корпорации, холдинг должен войти в топ-10 российских фармпроизводителей.

Объединенный актив Alium обладает диверсифицированным продуктовым портфелем из 200 препаратов. Он работает в таких терапевтических группах, как пульмонология, неврология, кардиология, гастроэнтерология, инфекционные и простудные заболевания, флебология, болеутоляющие. Производственные мощности объединенной компании представлены четырьмя комплексами в Москве и Московской области.