МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" впервые за 12 лет сократит парк самолетов, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на материалы перевозчика.

По данным издания, на конец 2018 года у "Аэрофлота" было 253 магистральных самолета: 39 дальнемагистральных и 164 среднемагистральных (разные модели Airbus и Boeing), а также 50 российских региональных SSJ100.

За девять месяцев флот сократился на четыре судна: "Аэрофлот" получил два дальнемагистральных Boeing 777, но вывел из эксплуатации один дальнемагистральный Airbus 330, четыре среднемагистральных Airbus 320/321, а один SSJ100 сгорел 5 мая в "Шереметьево". До конца года из группы "Аэрофлот" будут выведены еще восемь лайнеров: два А330, два А321 и четыре А320, пишет газета со ссылкой на презентацию авиакомпании.

Новых поступлений иностранных лайнеров в этом году не будет, но "Аэрофлот" должен получить 10 первых российских SSJ100 из 100 заказанных в 2018 году. Как пишет газета, пока совет директоров авиакомпании одобрил лизинг пяти SSJ100. "В соответствии с ранее согласованным планом в этом году предполагается передача "Аэрофлоту" 10 самолетов", — цитирует издание представителя "Гражданских самолетов Сухого", производителя SSJ100.

Таким образом, парк "Аэрофлота" сократится на два лайнера — до 251. "Последний раз сокращение было в 2007 году, когда флот стал меньше на пять судов (осталось 78): из эксплуатации разом были выведены все Ту-134 (12 штук). После этого флот неизменно рос", — пишет газета.

Представитель "Аэрофлота" не назвал причин сокращения флота, отметив лишь, что компания сосредоточена на увеличении налета действующего парка для еще большего повышения операционной эффективности. Он также заявил, что в 2020 году парк вырастет за счет новейших дальнемагистральных судов Airbus 350. При этом группа "Аэрофлот" планирует к 2023 году увеличить парк до 520 судов (на середину года их было 365 с учетом дочерних авиакомпаний).

Сокращение флота было ожидаемым: в предыдущие годы не были сделаны заказы, а суда продолжают планово выбывать, говорят два человека, близкие к "Аэрофлоту". Все предыдущие поступления новых лайнеров – исполнение крупных заказов, сделанных много лет назад; с получением двух Boeing 777 контракты завершены, отметил один из собеседников издания.