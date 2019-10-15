МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. В России могут ввести единый платежный документ (ЕПД) за жилищно-коммунальные услуги. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект пишет газета "Известия".

Поясняется, что правительство РФ намерено поддержать проект закона после его доработки.

Планируется ввести два новых понятия: ЕПД и "расчетный центр".

Целью введения единой платежки — увеличить собираемость платежей по жилищно-коммунальным услугам, а также снизить риски хищений управляющих компаний путем повышения прозрачности расчетов с поставщиками услуг. Помимо этого будет усилен контроль обоснованности применяемых тарифов.

По мнению кабмина, россиянам, получающим одну платежную квитанцию за все услуги ЖКХ, будет проще оценивать свои расходы.

При этом в правительстве указывают на необходимость четкого определения понятия ЕПД и уже действующего "платежного документа", так как неточности могут привести к ошибкам в начислениях.