В России могут ввести единую платёжку за услуги ЖКХ
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. В России могут ввести единый платежный документ (ЕПД) за жилищно-коммунальные услуги. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект пишет газета "Известия".
Поясняется, что правительство РФ намерено поддержать проект закона после его доработки.
Планируется ввести два новых понятия: ЕПД и "расчетный центр".
Целью введения единой платежки — увеличить собираемость платежей по жилищно-коммунальным услугам, а также снизить риски хищений управляющих компаний путем повышения прозрачности расчетов с поставщиками услуг. Помимо этого будет усилен контроль обоснованности применяемых тарифов.
По мнению кабмина, россиянам, получающим одну платежную квитанцию за все услуги ЖКХ, будет проще оценивать свои расходы.
При этом в правительстве указывают на необходимость четкого определения понятия ЕПД и уже действующего "платежного документа", так как неточности могут привести к ошибкам в начислениях.
https://1prime.ru/business/20191015/830409493.html