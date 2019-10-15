МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Сеть испытательных площадок для тестирования дронов появится в России до 2022 года, на их создание будет выделено не менее 570 миллионов рублей, сообщил РИА Новости соруководитель рабочей группы "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Жуков.

Согласно стратегии Минпромторга по созданию национальной полигонной базы беспилотных авиационных систем, в России будет развернута сеть экспериментально-цифровых полигонов для проведения реальных и виртуальных летно-конструкторских и сертификационных испытаний.

"Полигоны нужны для проектирования, испытания авиатехники и для ее сертификации. Они будут создаваться в течение трех лет, до 2021 года включительно. Процедура включает проверку самого беспилотника, а также его систем — винта, двигателя, наземных станций управления и каналов связи. На их создание планируется выделить не менее 570 миллионов рублей, в том числе из фонда НТИ", — рассказал Жуков.

По его словам, создание полигонов позволит наладить выдачу разрешений для дронов массой более 30 килограммов, которые могут быть использованы в промышленности и сельском хозяйстве. В частности, они смогут перевозить достаточно тяжелые грузы и осуществлять мониторинг протяженных объектов — газопроводов, дорог и линий электропередачи длиной 1,5–2 тысячи километров.

"Первые полигоны для испытаний дронов планируется построить на аэродроме Орловка в Тверской области — там будет создан как физический, так и цифровой испытательный полигон. Площадки появятся также на экспериментальном гидродроме ЦАГИ в Дубне, аэродромах Ульяновск-Восточный в Ульяновской области, Алферьево в Подмосковье и Киржач во Владимирской области", — сообщил Жуков.