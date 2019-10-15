АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО (Московская область), 15 окт — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" планирует 15 января отправить первые рейсы из международного терминала C, сообщил журналистам заместитель генерального директора по управлению аэровокзальным комплексом аэропорта Дмитрий Кайгородов.

Терминал С "Шереметьево" был закрыт на реконструкцию с 1 апреля 2017 года.

"В прошлом году мы открыли терминал В с пропускной способностью 20 миллионов пассажиров в год. В следующем году, 15 января, мы планируем отправку первых рейсов из международного терминала С с пропускной способностью 20 миллионов пассажиров", — сказал он.

Замгендиректора по строительству "Шереметьево" Сергей Папков в августе говорил, что первую очередь терминала С планируется ввести в эксплуатацию в начале 2020 года. Ввод второй очереди намечен на конец 2022 года — начало 2023 года.

Терминал C вместе с терминалом B составят Северный терминальный комплекс аэропорта "Шереметьево".