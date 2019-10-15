МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что приветствует вхождение ОАЭ в акционерный капитал компании-производителя Aurus.

"Приветствуем вхождение наших эмиратских друзей в акционерный капитал компании-производителя автомобилей представительского класса Aurus", — сказал Путин, его выступление транслировалось в эфире "России 24".

Проект "Кортеж" (бренд Aurus) — это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров, в том числе фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

В конце августа глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что министерство ведет переговоры о возможности организации досборки внедорожников Aurus в ОАЭ на рубеже 2021-2022 годов с целью их дальнейшей дистрибуции в регионе.