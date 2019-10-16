МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Первая тяжеловесная компания (ПТК), принадлежащая группе ИСТ Александра Несиса и партнерам, вернула инновационные вагоны лизингодателю — Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), они сразу были переданы в лизинг "Модум-Трансу" Артема Чайки и Дмитрия Артякова, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

ООО "Восток1520" и "ВМ-Транс" досрочно вернули ГТЛК около 25 тысяч инновационных вагонов. По информации собеседников издания, они тут же были переданы в лизинг "Модум-Трансу", уже управляющему парком производства "Уралвагонзавода". В результате в России сформирован новый крупнейший оператор инновационных вагонов с 41 тысячей единиц тяжеловесного парка.

Договоры лизинга входящего в ПТК ООО "Восток1520" суммарно на 13,8 тысячи инновационных вагонов с ГТЛК, заключенные в 2016-2017 годах и действительные до 2030-2032 годов, досрочно прекращены с 1 октября по соглашению сторон, пишет газета. То же произошло с парком "ВМ-Транса" — этот оператор формально подконтролен "Промышленным активам" Андрея Лебедева. С 1 октября расторгнуты договоры на 1,3 тысячи вагонов.

По информации собеседников газеты, в общей сложности ГТЛК изъяла из лизинга около 25 тысяч вагонов: 15,5 тысячи — у "Восток1520" и 9,5 тысячи — у "ВМ-Транса".

В группе ИСТ подтвердили, что вышли из бизнеса, воздержавшись от деталей. В ГТЛК от комментариев отказались. В "Модум-Трансе" на запрос издания не ответили.

Источник, знакомый с ситуацией, поясняет, что группа ИСТ вышла на все еще высоком рынке, не имея возможности противостоять попыткам создания крупного оператора с прямым доступом к трем производителям вагонов — УВЗ, ОВК и "Промтрактору",— долгим кредитам ГТЛК и с административным ресурсом.

При досрочном выходе из лизинговых контрактов по согласованию с ГТЛК "Восток1520" мог получить более 20 миллиардов рублей, а "ВМ-Транс" — более 10 миллиардов рублей, подсчитал глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. По его словам, это позволило группе ИСТ выйти из актива на достаточно выгодных условиях.