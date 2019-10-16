МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Внештатный советник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко освобожден от занимаемой должности, причиной послужило распространение в СМИ информации, отражающей несогласованную с руководством службы позицию, говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзором принято решение о расторжении трудового договора с советником директора подведомственного службе ФГБУ "ВГНКИ" Алексеенко Алексеем Николаевичем…. Кроме того, аннулируется приказ, согласно которому Алексей Алексеенко исполнял обязанности внештатного советника руководителя Россельхознадзора", — сообщается в пресс-релизе.

В сообщении указывается, что "причиной увольнения сотрудника, который ранее продолжительное время представлял центральный аппарат Россельхознадзора, послужило распространение в СМИ информации, отражающей несогласованную с руководством службы позицию".