МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Победители аукционов по распределению инвестиционных квот на добычу крабов, которые состоялись 7-15 октября, в совокупности заплатят за квоты 142,4 миллиарда рублей, следует из результатов торгов, опубликованных на электронной площадке Российского аукционного дома (РАД).

В ходе торгов разыгрывался 41 лот, из которых 31 — на квоты добычи краба в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 10 — в Баренцевом море. Шесть аукционов, на которых разыгрывались квоты на вылов на Дальнем Востоке глубоководных видов крабов (краб-стригун красный и краб-стригун ангулятус) не состоялись, компании не подали заявки на участие в них.

За квоты на добычу крабов на Дальнем Востоке победители аукционов заплатят в совокупности 99,525 миллиарда рублей, за вылов в Баренцевом море — 42,841 миллиарда рублей.

Среди победителей аукционов на квоты по вылову в Дальневосточном бассейне — ООО "Мерлион", ООО "Пасифик Краб", ООО "Островной-Краб", ООО "Север", ООО "ТРК", ООО "Маг-Си Интернешнл", ООО "Восход", ООО "Аква-инвест", ООО "Камчатка Краб", ООО "Антей", ООО "Атлантик Краб", ООО "Дальневосточное побережье" и ООО "Алестар".

Среди победителей аукционов на квоты по вылову краба в Северном бассейне — ООО "Антей Север", ООО "Эта-Трейд", ООО "Фростер", ООО "Карапакс" и ООО "Альфа Трейд".

В начале мая 2019 года в РФ был принят закон, который ввел новый вид квот на вылов водных биологических ресурсов — квоты добычи крабов, предоставляемые в инвестиционных целях и распределяемые по результатам электронных аукционов. На этот вид квоты будет выделяться 50% общего допустимого улова крабов, а доли квот будут закрепляться за пользователями на 15 лет.