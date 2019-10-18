МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Северстали" по МСФО за 9 месяцев 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4% и составила 1,393 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA уменьшился на 6,2%, до 2,203 миллиарда долларов, главным образом, из-за снижения выручки, рентабельность EBITDA уменьшилась до 34,9% с 36,2% годом ранее. Выручка в январе-сентябре снизилась на 2,7%, до 6,319 миллиарда долларов в связи с более низким уровнем цен на стальную продукцию, что было нивелировано ростом объемов продаж.

В третьем квартале текущего года чистая прибыль "Северстали" увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом на 3,2%, до 490 миллионов долларов. Показатель EBITDA вырос на 4,5%, до 787 миллионов долларов "ввиду снижения затрат", рентабельность EBITDA возросла до 37,3% с 34,6% кварталом ранее. Выручка уменьшилась на 3%, до 2,111 миллиарда долларов в связи со снижением цен на сталь и сырье.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар компании — Алексей Мордашов (77,02% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 9 месяцев 2019 года "Северсталь" сохранила выпуск стали на уровне 9,133 миллиона тонн.