МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Французская компания-производитель молочной продукции Danone S.A. за первые девять месяцев 2019 года нарастила объем продаж в годовом выражении на 2,4%, до 19,031 миллиарда евро, сообщается в релизе компании.

Общий рост сопоставимых продаж Danone (like-for-like) при этом составил 2,1%. Продажи компании в Европе, США и Канаде выросли на 0,7% — до 10,303 миллиарда евро, а в остальной части мира — на 4,6%, до 8,728 миллиарда евро.

По итогам третьего квартала объем продаж Danone в годовом выражении увеличился на 3,7%, до 6,418 миллиарда евро. Общий рост сопоставимых продаж Danone (like-for-like) при этом составил 3%. Компания отмечает, что это уже третий квартал подряд ускорения роста сопоставимых продаж. Продажи компании в Европе, США и Канаде за квартал уменьшились на 0,5% — до 3,451 миллиарда евро, а в остальной части мира — выросли на 9,1%, до 2,966 миллиарда евро.

Компания прогнозирует рост сопоставимых продаж по итогам года в диапазоне от 2,5% до 3%. "Наш бизнес продолжает демонстрировать свою устойчивость, показывая ускорение роста выручки в третьем квартале", — отметил гендиректор компании Эммануэль Фабер (Emmanuel Faber), слова которого приводятся в сообщении.

Французская компания Danone основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах мира, в России — с 1992 года. В ГК Danone в России входят 20 заводов, на которых производится продукция под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма" и другие.