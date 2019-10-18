МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo Group по итогам первых девяти месяцев 2019 года выросла на 30,6% в годовом выражении — до 29,66 миллиарда шведских крон (около 3,03 миллиарда долларов), следует из отчетности автопроизводителя.

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 14,36 шведской кроны (1,46 доллара) против 10,98 кроны (1,12 доллара) годом ранее. Объем продаж компании вырос на 14,6%, до 326,625 миллиарда крон (33,4 миллиарда долларов).

По итогам третьего квартала прибыль Volvo выросла на 0,4% в годовом выражении — до 7,55 миллиарда шведских крон (772 миллиона долларов). Разводненная прибыль на акцию не изменилась в сравнении с аналогичным периодом годом ранее и составила 3,67 шведской кроны (0,41 доллара). Объем продаж компании вырос на 7%, до 98,723 миллиарда крон (10,09 миллиарда долларов).

"В третьем квартале 2019 года мы увеличили объем продаж и продолжили получать стабильную прибыль. Доходы от наших услуг в этом квартале стабильны в результате сохранения высокого уровня производительности и популярности среди наших клиентов. С другой стороны, спрос на новые автомобили снижается, и мы сталкиваемся с более жесткими рыночными условиями", — приводятся в отчетности слова президента и гендиректора Volvo Мартина Лундстедта (Martin Lundstedt).

Компания Volvo, основанная в 1927 году, является одним из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетеборге.