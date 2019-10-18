МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль московского аэропорта "Домодедово" (группа DME Limited) по МСФО в первом полугодии выросла в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,568 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка при этом снизилась на 8%, до уровня в 18,1 миллиарда рублей, EBITDA — на 2,3%, составив 6,2 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 34%, увеличившись на 2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Долгосрочные обязательства компании выросли на 1,4%, до уровня в 60,2 миллиарда рублей, краткосрочные — снизились почти в 2,5 раза, составив 15 миллиардов рублей.

"Общий долг группы на конец первого полугодия 2019 года снизился на 7% по сравнению с показателем на 31 декабря 2018 года. Соотношение чистого долга и показателя EBITDA за последние 12 месяцев от отчетного периода остается на умеренном уровне и по сравнению с концом 2018 года снизилось на 6%, до 3,5. Все ковенанты по обязательствам группы соблюдены", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Капзатраты группы DME в первом полугодии 2019 года снизились на 79% — до 2 миллиардов рублей.

"Динамика капитальных затрат отражает завершение фазы текущего инвестиционного цикла группы. Основные инвестиции в проекты, необходимые для укрепления рыночных позиций аэропорта на среднесрочном горизонте планирования, уже сделаны. Введен в эксплуатацию многоуровневый паркинг, запущена автомобильная эстакада с зоной посадки и высадки пассажиров в 30 метрах от терминала, открыта пешеходная галерея между аэровокзальным комплексом и многоуровневым паркингом, реализованы проекты по расширению терминальной инфраструктуры", — пояснили в пресс-службе.

"Домодедово" — один из крупнейших российских аэропортов. Пассажиропоток "Домодедово" в 2018 году увеличился на 3% по сравнению с предыдущим годом (без учета перевозчиков, прекративших полеты) и составил 29,4 миллиона человек.