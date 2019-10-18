МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первых девяти месяцев года выросла на 24% в годовом выражении и составила 6,878 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,6 доллара против 1,29 доллара годом ранее. Выручка Coca-Cola в годовом выражении выросла на 6%, до 28,198 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Coca-Cola выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 2,593 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,6 доллара против 0,44 доллара годом ранее. Выручка выросла в годовом выражении на 8%, до 9,507 миллиарда долларов. Показатель превзошел прогнозы экспертов, которые ожидали его на уровне 9,45 миллиарда долларов.

Компания ожидает роста органической выручки минимум на 5% по итогам 2019 года. Вместе с тем Coca-Cola прогнозирует изменения прибыли на акцию в диапазоне от снижения на 1% до роста на 1% по сравнению с прошлогодним показателем в 2,08 доллара.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite.