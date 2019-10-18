МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Федеральное антимонопольное ведомство Германии одобрило ходатайство российского железнодорожного оператора "Первая грузовая компания" (ПГК, принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина) на покупку 50% плюс две акции ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер", сообщается на сайте регулятора.

ПГК уже имеет разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ на приобретение этого пакета с предписанием. Почему ПГК подавала ходатайство в немецкий регулятор, представитель компании не комментировал.

"Одобрено", — говорится на сайте антимонопольного ведомства Германии к ходатайству ПГК. Датой указано 16 октября 2019 года. Представитель ПГК комментировать в пятницу также не стал.

Аукцион по продаже пакета РЖД со стартовой ценой 36,159 миллиарда рублей назначен на 27 ноября 2019 года. Организатором выступает "ВТБ Капитал". Заявки принимаются с 8 августа по 15 ноября. Участником аукциона может стать компания, соответствующая ряду требований. Претендент с подачей заявки также должен внести задаток в размере 3,616 миллиарда рублей.

Об интересе к пакету РЖД в "Трансконтейнере" ранее заявляли ряд компаний, в том числе "Первая грузовая компания", компания "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым и уже владеющая 24,5% оператора, и группа "Дело". Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает участие в аукционе РЖД по продаже 50% "Трансконтейнера", окончательное решение не принято, сообщил РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев на полях Восточного экономического форума.

Помимо РЖД и "Енисей Капитала" еще одним крупным акционером "Трансконтейнера" является ВТБ с пакетом 24,8%. СМИ писали, что ВТБ, купивший акции оператора у группы Fesco, будет лишь посредником и перепродаст пакет "Трансконтейнера". Среди его покупателей назывались структуры Абрамовича и Абрамова.