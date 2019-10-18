МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Чистый убыток российской транспортной группы Fesco по МСФО за первое полугодие 2019 года составил 1,2 миллиарда рублей против прибыли в 2,755 миллиарда годом ранее, следует из отчета компании.

При этом прибыль до налогообложения составила 27 миллионов рублей против 4,44 миллиарда рублей годом ранее. Выручка компании составила 27,59 миллиарда рублей, показав рост на 4%.

Прибыль от операционной деятельности выросла на 10%, до 4,5 миллиарда рублей.

Активы компании в обозначенном периоде выросли на 2,25%, до 62,2 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства сократились на 3,3%, до 41,1 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства выросли на 2%, до 15,5 миллиарда рублей.

Дедвейт флота за полугодие снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3%, до 299 тысяч тонн. При этом балансовая стоимость флота сократилась на 10%, до 4,5 миллиарда рублей.

Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических групп компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор "Трансгарант", 75% минус одна акция оператора фитинговых платформ "Русская тройка". Пакет в 32,5% акций Fesco принадлежит Зиявудину Магомедову, 23,8% — компаниям, контролируемым Марком Гарбером (одним из контролирующих акционеров GHP Group), 17,4% — TPG Capital, 26,3% — другим акционерам или находятся в свободном обращении.