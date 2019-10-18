МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Компания British American Tobacco (BAT) остановила производство табачной продукции на фабрике "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области Украины в связи с постановлениями властей, которые угрожают рентабельности, следует из слов генерального директора "В.А.Т.-Прилуки" Артёма Скрипки.

"Как компания мы не можем производить продукцию, с которой не знаем, что делать. Из-за этого мы остановили производство. Уже вторую неделю фабрика стоит", — приводит слова Скрипки украинское издание "Экономическая правда" в пятницу.

Скрипка пояснил, что принятые поправки к законопроекту об отмене решения Верховной рады Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование делают производство сигарет нерентабельным.

Сообщается, что эти поправки повышают обязательную наценку розничных продавцов и тем самым заставляют производителей повышать цены на продукцию, что может привести к уменьшению объемов реализации. Компания обратилась за помощью к местной власти.

BAT, вторая в мире по величине табачная компания после Philip Morris International, была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, уникальных для локального рынка. По итогам первого полугодия нарастила прибыль на 4,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 2,894 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,5 миллиарда долларов).