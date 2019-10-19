ВАШИНГТОН, 19 окт — ПРАЙМ. Действующей нормативной базы РФ достаточно для того, чтобы госкомпании выплачивали дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

"У нас достаточно документов, которые говорят о том, что с государством надо делиться пополам", — сказал он, отвечая на вопрос, когда будет документ, который обяжет госкомпании на выплату дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли.

"У нас протокол есть руководства правительства о том, чтобы в основном 50%, а если есть компании, которые получают свою выручку, исходя из утверждаемых тарифов, то по ним смотрится отдельно", — добавил он.

В июле текущего года замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что норму о дивидендах госкомпаний в 50% от чистой прибыли по МСФО всё-таки нужно закрепить распоряжением правительства РФ, чтобы эта практика вышла "на уровень инстинктов".