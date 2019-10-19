БЕЛГРАД, 19 окт — ПРАЙМ. Росатому для сбалансирования зарубежного портфеля надо ежегодно получать заказы на 5-6 миллиардов долларов, заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Нас устраивает сумма (портфеля — ред.) 130 миллиардов долларов. И есть тонкость в том, что он уменьшается за счет того, что переходит из заказов в объемы работ. Он регулярно уменьшается у нас на зарубежную выручку, которая где-то 6-7 миллиардов долларов. По большому счету, надо-бы добавлять где-то 5-6 миллиардов ежегодно, чтобы поддерживать этот баланс между объемами выполненных работ и объемами законтрактованных заказов", — сказал Лихачев.

"То есть, это такая постоянная цель, мы не настроены на то, чтобы увеличить объем заказов заметно, потому что он соответствует нашим мощностям, нашим сегодняшним возможностям с точки зрения зарубежных поставок, а во вторых, конечно же, важно понимать, что мы уже достигли такого уровня насыщения, что нужен не сам факт заказа, а его маржинальность", — добавил он.