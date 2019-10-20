МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил серьезную, многоплановую работу по модернизации дорожных объектов в последние несколько лет. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава РФ добавил, что в дорожном комплексе всегда трудились специалисты высокой квалификации, отметив, что от динамики отрасли во многом зависит устойчивое развитие регионов и национальной экономики, а также эффективная реализация масштабных инфраструктурных проектов и чёткое функционирование единой транспортной системы России.

"С удовлетворением отмечу, что на протяжении последних лет идёт серьёзная, многоплановая работа, направленная на модернизацию дорожных объектов и инженерных сооружений. Открываются новые трассы, мосты, развязки, железнодорожные подходы к морским портам. Повышаются доступность и безопасность перевозок", — приводятся в телеграмме слова Путина.

Он также отметил, что необходимо не останавливаться на достигнутом, не сбавлять взятые темпы и уделять пристальное внимание надёжности дорожно-транспортных объектов.