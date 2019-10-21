МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Отгрузки Beluga Group, одного из крупнейших в России производителей водки, за девять месяцев выросли на 6,7% и составили 9,345 миллиона декалитров, говорится в сообщении компании.

"Отгрузки собственной продукции выросли на 4,9% и достигли 8,408 миллиона декалитров. При этом за третий квартал 2019 года общие отгрузки увеличились на 19,7% до 3,721 миллиона декалитров, а продажи собственных брендов выросли на 18,5% до 3,35 миллиона декалитров", — сказано в сообщении.

"За прошедшие девять месяцев компания показала хороший результат. При этом стоит отметить тенденцию к ускорению нашего роста, наметившуюся в третьем квартале этого года, что обусловлено активной фазой реализации нашей стратегии диверсификации операций на всех рынках", — прокомментировал председатель правления Beluga Group Александр Мечетин.

За девять месяцев компания открыла 164 новых магазина "ВинЛаб". Таким образом, общее количество торговых точек достигло 570. К концу года компания планирует расшириться до 600 магазинов.

Beluga Group — один из крупнейших в России производителей водки, а также один из ведущих импортеров крепкого алкоголя. Группа управляет шестью предприятиями и собственной системой дистрибьюции. В портфель брендов компании входят, в частности, водки Beluga, "Мягков" и "Беленькая", шампанское Vogue, бренди "Золотой резерв".