МАГАДАН, 22 окт — ПРАЙМ. Старатели и горняки Магаданской области за январь-сентябрь увеличили добычу золота на 6,3 тонны (21%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 36,1 тонны по состоянию на 1 октября, сообщает во вторник правительство региона.

"Лидером по добыче рудного золота является Тенькинский городской округ — на счету его предприятий 14,5 тонн. Что касается россыпей, то к 1 октября намыто 15,8 тонны. Больше всего самородного драгметалла добыли горняки Ягоднинского городского округа — 6,2 тонны", — говорится в сообщении.

В прошлом году предприятия региона добыли 37 тонн золота. В 2019 году планка по добыче увеличена до 40 тонн с последующим ростом до 50 тонн. Точками роста золотодобычи должны стать месторождения Наталка и Павлик, где продолжается развитие дополнительных направлений отработки.