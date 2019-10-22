МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Акционеры "Ленты" на внеочередном собрании одобрили перерегистрацию компании с Британских Виргинских островов на Кипр, говорится в сообщении ритейлера.

"Компания продолжает свою регистрацию в Республике Кипр и прекращает свою регистрацию в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов" — сказано в сообщении.

Уточняется, что офис компании также будет переведен в кипрский Лимасол, а официально название компании изменится на Lenta PLC.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в РФ, основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. На конец июня компания управляла 377 магазинами в России: 246 гипермаркетами и 131 супермаркетом. "Севергрупп" контролирует долю в 77,99% в акционерном капитале "Ленты". Еще 0,93% приходится на квазиказначейские акции, free float, по оценке компании, составляет 21,04%.