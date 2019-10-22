МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило прогноз по рейтингам Boeing Co. до негативного со стабильного, говорится в релизе агентства.

Кредитный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) подтвержден на уровне "А".

"Негативный прогноз отражает то, что потенциальный ущерб от 737 MAX может ослабить конкурентные позиции компании", — объясняет свое рейтинговое действие агентство.

Отмечается, что пересмотр прогноза последовал за сообщениями о том, что Boeing, возможно, утаивала информацию о проблемных самолетах 737 MAX от регулятора.

S&P отметило, что может повысить прогноз до стабильного в течение следующих двух лет в том случае, если Boeing возобновит поставки 737 MAX, увеличит их производство до 57 в месяц, а также сократит задолженность, которая использовалась для поддержания ликвидности компании.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air. После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ.