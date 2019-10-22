МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило прогноз по рейтингам Boeing Co. до негативного со стабильного, говорится в релизе агентства.
Кредитный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) подтвержден на уровне "А".
"Негативный прогноз отражает то, что потенциальный ущерб от 737 MAX может ослабить конкурентные позиции компании", — объясняет свое рейтинговое действие агентство.
Отмечается, что пересмотр прогноза последовал за сообщениями о том, что Boeing, возможно, утаивала информацию о проблемных самолетах 737 MAX от регулятора.
S&P отметило, что может повысить прогноз до стабильного в течение следующих двух лет в том случае, если Boeing возобновит поставки 737 MAX, увеличит их производство до 57 в месяц, а также сократит задолженность, которая использовалась для поддержания ликвидности компании.
Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air. После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ.
https://1prime.ru/business/20191022/830441382.html