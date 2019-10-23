МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль пивоваренного концерна Heineken по итогам девяти месяцев 2019 года выросла на 4,4% в годовом выражении до 1,667 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Концерн также сообщил, что по итогам первых девяти месяцев продал 180,3 миллиона гектолитров пива, что на 2,9% больше аналогичного показателя прошлого года. Органический рост составил 2,8%.

Рост за три квартала в регионах Северной и Южной Америки составил 1,8%, до 62,3 миллиона гектолитров пива, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 7%, до 22,7 миллиона гектолитров. В Африке, Ближнем Востоке и Восточной Европе объем продаж составил 32,1 миллиона гектолитров, что на 5,5% больше в годовом выражении, в Европе показатель вырос на 1,3%, до 63,2 миллиона гектолитров.

В третьем квартале продажи выросли на 2,6%, до 64,2 миллиона гектолитров пива. В странах Северной и Южной Америки отмечено снижение на 0,2%, до 21,5 миллиона гектолитров, в Азиатско-Тихоокеанском регионе рост составил 6,2%, до 7,5 миллиона гектолитров. В Африке, Ближнем Востоке и Восточной Европе объем продаж вырос на 1,6% год к году, до 10,6 миллиона гектолитров пива, в Европе — на 4,5%, до 24,6 миллиона гектолитров.

"В третьем квартале рост продаж пива компании в России снизился на 4-6% из-за прохладного лета и сильных показателей прошлого года, связанных с чемпионатом мира по футболу", — отмечается в пресс-релизе компании. Heineken ожидает увеличения роста операционной прибыли на 4% к концу года.

Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, среди которых такие известные как Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки, такие как "Охота", "Три медведя", "Степан Разин".