ПАРИЖ, 23 окт — ПРАЙМ. Французская логистическая группа Gefco (РЖД владеют 75%, Peugeot-Citroen 25%) не планирует проводить IPO до конца 2019 года, сообщил в среду в ходе пресс-конференции в Париже председатель совета директоров компании Люк Надаль.

"В 2018 мы запустили все внутренние процедуры по выводу Gefco на IPO по просьбе наших акционеров РЖД и PSA… В начале года вместе с командой мы встречались с инвесторами для презентации нашего проекта. Они сказали: "Молодцы, Gefco, хорошая задача, но мы, инвесторы, считаем, что (рынок) автомобилей находится в своей высокой точке, и не очень понимаем, почему вы хотите провести IPO", — сказал Надаль.

"Акционеры приняли решение отложить процесс и вернуться к нему, когда условия на рынке будут более благоприятными", — добавил он.

"Отвечая на вопрос о том, можем ли мы снова запустить процесс IPO до конца года, с учётом условий рынка мой ответ будет отрицательным", — заключил глава Gefco.

В январе сообщалось, что IPO компании перенесено на второй квартал 2019 года, однако затем стало известно, что планы по IPO были отложены из-за плохой ситуации на рынках размещения.