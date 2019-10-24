МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay по итогам января-сентября 2019 года уменьшилась на 30% в годовом выражении, до 1,23 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила по итогам отчетного периода 1,42 доллара против 1,76 доллара годом ранее. В то же время выручка компании увеличилась на 1,4%, до 7,979 миллиарда долларов.

Чистая прибыль eBay в третьем квартале снизилась в годовом выражении в 2,3 раза и составила 310 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,37 доллара против 0,73 доллара за аналогичный период 2018 года. Квартальная выручка компании в годовом выражении не изменилась и составляет 2,65 миллиарда долларов.

В четвертом квартале компания ожидает получить выручку в размере 2,77-2,82 миллиарда долларов, в то время как аналитики прогнозируют 2,85 миллиарда.

Компания смягчила свой годовой прогноз доходов и прибыли. По итогам 2019 года eBay ожидает получить выручку в диапазоне 10,75-10,8 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию от продолжающихся операций, по оценке компании, может достичь 1,97-2,02 доллара. До этого компания прогнозировала выручку в размере 10,75-10,83 миллиарда долларов, в то время как разводненная прибыль на акцию была 1,97-2,07 доллара.

На фоне прогнозов акции eBay подешевели более чем на 6%.

eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.