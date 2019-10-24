МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Компания Polymetal International plc в январе-сентябре увеличила производство золота на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,005 миллиона унций, серебра — сократила на 16%, до 16,4 миллиона унций, сообщила компания.

Общее производство в пересчете в золотой эквивалент выросло на 16% в годовом выражении — до 1,232 миллиона унций. Кроме этого, в январе-сентябре Polymetal сократил производство меди на 21% — до 2 тысяч тонн. "Производство золота за первые девять месяцев 2019 года выросло на 16%, составив 1,232 миллиона унций. Ожидается, что "Полиметалл" превысит производственный план на 2019 год (1,55 миллиона унций) на величину до 50 тысяч унций", — указывается в сообщении.

Продажи в отчетный период составили: 992 тысячи унций золота (рост на 30%), 16,4 миллиона унций серебра (снижение на 6%). Выручка за девять месяцев выросла на 28%, до 1,602 миллиарда долларов.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. В 2018 году Polymetal увеличил производство золота на 13%, до 1,216 миллиона унций (37,822 тонны), серебра — снизил на 6%, до 25,3 миллиона унций (786,918 тонны). Общее производство в пересчете в золотой эквивалент выросло на 9% — до 1,562 миллиона унций (48,6 тонны).