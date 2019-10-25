МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Средний чек за товары для автомобилей и услуги для водителей в январе-октябре 2019 года оказался на 22% выше, чем годом ранее, говорится в исследовании "Яндекс.Деньги".

Аналитики учли платежи пользователей с января по октябрь 2019 года и за аналогичный период 2018 года. Данные по среднему чеку считались по платежам во всех населенных пунктах России без ограничений. Вместе с тем, в рейтинге городов по среднему чеку учитывались только данные по городам-миллионникам.

"Средний чек за товары для автомобилей и услуги для водителей вырос за год на 22%. Вместе с увеличением расходов водителей аналитики отметили рост популярности услуг такси и каршеринга среди пользователей. Так, число платежей за аренду машин выросло за год в 18 раз, за поездки на такси — в 3,5 раза", — подсчитали в компании.

За десять месяцев текущего года средний чек за бензин составил 819 руб. Больше всего он в Омске — жители этого города тратят на заправку авто в среднем по 1204 рубля. За техническое обслуживание и ремонт авто россияне платят в среднем по 4270 рублей. Самые большие средние чеки в Ростове-на-Дону — 5228 рублей, Воронеже — 4342 рубля и Казани — 3961 рубль.

Средний платеж российских водителей за запчасти и аксессуары для авто составил 1632 рубля. Больше всего на эти товары тратят в Санкт-Петербурге — в среднем по 3709 рублей. Средний чек за услуги шиномонтажа и автомойки составил 940 рублей. Первое место среди городов с самыми большими средними чеками заняла Пермь (2117 рублей).

Средний платеж россиян за нарушения ПДД увеличился за год до 531 с 496 рубля. В тройке городов с самыми большими средними платежами по штрафам оказались Москва (582 рубля), Красноярск (579 рублей) и Самара (531 рубль).