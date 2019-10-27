АНТАЛИЯ (Турция), 27 окт — ПРАЙМ. Синхронизация и гармонизация взаимоотношений туристической индустрии России и Белоруссии, которая выразится в заключении соглашений между Альянсом Туристических агентств (АТА) России и Республиканским союзом туриндустрии (РСТИ) Белоруссии, поможет консолидировать туристический бизнес других стран постсоветского пространства, заявил председатель правления РСТИ Белоруссии Филипп Гулый.

Выступая на Российско-Белорусском конгрессе АТА и РСТИ, он подчеркнул, что двум странам необходимо вести диалог не только на уровне простого общения, но и по конструктивно важным моментам.

"Те проблемы, которые стоят перед белорусским туристическим бизнесом, характерны также для наших коллег из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении и даже для закрытой Туркмении. Это проблемы, связанные с образованием, с законодательством и другие", — сказал Гулый.

По мнению представителя белорусской туриндустрии, большинство проблем в турбизнесе стран постсоветского пространства практически одинаково, но они отличаются способами решения, связанными с различиями в законодательстве.

"Я надеюсь, что наше соглашение между АТА и РСТИ или "дорожная карта" помогут консолидировать и другие государства постсоветского пространства для совместного решения многих проблем. На высшем политическом уровне наши государства пытаются унифицировать законодательства, не сделать их общими, но похожими. Здесь без экспертной работы не обойтись, но она должна быть структурированной и системной", — заявил Гулый.