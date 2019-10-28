МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Российская "дочка" Samsung оплатила штраф в размере 2,5 миллиона рублей за координацию цен на смартфоны, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).

"ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" признано виновным в незаконной координации экономической деятельности реселлеров смартфонов и планшетов Samsung, которая привела к установлению и поддержанию цен на смартфоны и планшеты, реализуемые в розницу с использованием торговых объектов…", — указывается в сообщении.

Отмечается, что в ходе рассмотрения дела компания прекратила координацию экономической деятельности и оказывала содействие комиссии ФАС, что было учтено при назначении штрафа.

В конце августа ФАС России оштрафовала "Самсунг Электроникс Рус Компани" на 2,5 миллиона рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты у реселлеров, которая привела к установлению и поддержанию цен на смартфоны и планшеты, реализуемые в розницу с использованием торговых объектов. Кроме того, к административной ответственности были привлечены работники компании, которые непосредственно осуществляли контроль за соблюдением цен реселлерами.