МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Yum! Brands, одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, по итогам января-сентября 2019 года сократилась на 33%, до 806 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 2,57 доллара против 3,64 доллара годом ранее. Выручка компании сократилась на 5%, до 3,903 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль компании упала на 44%, до 255 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,81 доллара против 1,4 доллара. Выручка компании уменьшилась на 4%, до 1,339 миллиарда долларов.

Продажи компании в мире в третьем квартале без учета курсовых разниц выросли на 8%. По сети KFC показатель увеличился на 8%, по Taco Bell и Pizza Hut — на 7%.

Компания за отчетный период открыла 389 новых ресторанов.

Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 45 тысяч ресторанов более чем в 140 странах и регионах. Международными брендами компании являются KFC, Pizza Hut и Taco Bell.