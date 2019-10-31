МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отчитался о чистом убытке по итогам третьего квартала 2019 года в 179 миллионов евро против прибыли в 564 миллиона евро год назад, сообщается в отчетности компании.

Скорректированная чистая прибыль составила при этом 1,262 миллиарда евро, что на 6% меньше в годовом выражении. Разводненный убыток на акцию за три месяца составил 0,11 евро против прибыли в 0,33 евро годом ранее. Скорректированный показатель составил 0,81 евро по сравнению с 0,86 евро год назад. Выручка компании за три отчетных месяца составила 27,322 миллиарда евро, что на 1% меньше в годовом выражении.

Как отмечает FCA, сдержали показатели за квартал издержки в 1,4 миллиарда евро, связанные с реструктуризацией, в основном, в Европе.

Мировые поставки компании в третьем квартале сократились на 9% в годовом выражении, до 1,059 миллиона автомобилей.

Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati.