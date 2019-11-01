МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. АК "Алроса" подвела итоги международного аукциона по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата), который проходил в Дубае, суммарная выручка от реализации превысила 7 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Уточняется, что в ходе торгов "Алроса" реализовала 112 крупных алмазов общим весом 1740 каратов. В аукционе приняли участие 84 компании из крупнейших мировых центров алмазной торговли – ОАЭ, Индии, Бельгии, России, Израиля и Гонконга.

"На аукционе в Дубае мы реализовали 75% предложенного алмазного сырья. Это очень хороший результат на фоне непростой рыночной ситуации, которая продолжает оказывать влияние на спрос и результаты продаж. Но несмотря на сложную конъюнктуру, наша дубайская площадка остается привлекательной для клиентов со всего мира – в прошедшем аукционе приняли участие более 80 компаний", — рассказал заместитель генерального директора "Алросы" Евгений Агуреев, слова которого приведены в сообщении.

Отмечается, что следующий аукцион по продаже алмазов специальных размеров пройдет в Дубае в декабре, это будет пятый по счету аукцион на этой торговой площадке в текущем году.

"Алроса" в соответствии с российским законодательством реализует крупноразмерное сырье (более 10,8 карата) на международных аукционах. Ежегодно компания проводит порядка 30 таких аукционов на собственных площадках в Москве, Владивостоке, Антверпене, Рамат-Гане, Гонконге, Нью-Йорке и Дубае.