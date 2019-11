ХЕЛЬСИНКИ, 4 ноя — ПРАЙМ. Десятки финских компаний и агентств примут участие в международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, рассказала РИА Новости сотрудник финского министерства экономики Мия Хуртта.

China International Import Expo пройдет в Шанхае 5-10 ноября. Среди участников мероприятия — председатель КНР Си Цзиньпин.

"Целью нашего визита является поддержка экспортных усилий Финляндии и деятельности финских компаний в Китае. Мероприятие также даст возможность обсудить с китайскими лицами, принимающими решения, сотрудничество между Финляндией и Китаем, а также узнать больше о положении финских компаний на китайских рынках", — отметила Хуртта.

Финскую делегацию возглавит постоянный секретарь минэкономики Яри Густафссон.

Компания Business Finland будет отвечать за организацию, связанную с павильоном Финляндии на выставке, а директор Business Finland Нина Копола примет участие в мероприятии.

Среди других крупных финских участников — такие компании, как Nokia Tyres Trading (Shanghai) Co. Ltd., Tikkurila China (Paints) Co. Ltd., Genelec, Metsa Group Asia, Nokia Shanghai Bell, государственные промо-программы Food from Finland, Finland Winter Sports Cluster и Visit Finland.