Boeing сел в Шереметьево после срабатывания датчика неисправности гидравлической системы
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Самолет Boeing 737 сообщением Франкфурт-Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности гидравлической системы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево в 17.17 мск. Посадка прошла благополучно", — сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, на борту воздушного судна находились 154 человека.
https://1prime.ru/business/20191104/830498490.html