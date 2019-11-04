МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Самолет Boeing 737 сообщением Франкфурт-Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности гидравлической системы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево в 17.17 мск. Посадка прошла благополучно", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, на борту воздушного судна находились 154 человека.