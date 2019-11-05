МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Компания "Аэрофлот" считает, что требования к российским авиакомпаниям оснащать самолеты видеокамерами нарушают принцип равной конкуренции и не могут быть выполнены из-за отсутствия инфраструктуры, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы к заседанию подкомиссии по оценке фактического воздействия правительственной комиссии по административной реформе.

Российские авиакомпании должны с 2020 года оснастить видеокамерами и передающим оборудованием поступающие к ним новые самолеты, с 2022 года – поступающие самолеты, бывшие ранее в эксплуатации, а с 2025 года – все свои самолеты. Этого требует постановление правительства от 2018 года "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности". Именно его по предложению "Аэрофлота" и рассмотрит подкомиссия главы Минэкономразвития Максима Орешкина.

В "Аэрофлоте" считают, что дополнительные расходы на выполнение требований понесут только российские авиакомпании, что поставит их в неравное положение с летающими в Россию иностранными конкурентами, говорится в материалах.

В 2020-2025 годах "Аэрофлот" планирует приобрести 28 широкофюзеляжных лайнеров Airbus 350, оснащение каждого только системой видеонаблюдения в минимальной комплектации обойдется в 282 тысячи долларов, а всей партии – в 7,9 миллиона долларов. Но и тогда требования постановления не будут выполнены в полном объеме, потому что основные производители гражданских судов не имеют технических решений и не применяют на пассажирских лайнерах системы для передачи видеокартинки, говорится в материалах.

Сейчас в парке российских авиакомпаний около 800 иностранных самолетов и примерно 100 российских SSJ100. Выполнение постановления о транспортной безопасности обойдется отрасли минимум в 585 миллионов долларов даже в том случае, если флот не будет расти. Представители Airbus, Boeing, "Аэрофлота", S7 и Utair на запросы газеты не ответили.

"Технические требования к оборудованию до сих пор не разработаны, как выполнять постановление – не известно", – сообщил изданию сотрудник российской авиакомпании. Как отметил сотрудник крупной авиакомпании, в России до сих пор не создана инфраструктура для приема передаваемого изображения и не определен орган, отвечающий за анализ полученной информации и принятие на ее основе решений.

"Аэрофлот" предлагает отложить вступление в силу постановления до того момента, пока не появится необходимая для передачи изображения инфраструктура. Также было бы справедливо применять данные требования к иностранным авиакомпаниям, выполняющим перелеты в/из/через территорию России, сказал газете человек, близкий к группе "Аэрофлот".