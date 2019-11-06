МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Россияне в январе-сентябре 2019 года потратили на покупку новых легковых автомобилей 1,819 триллиона рублей, что на 6% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"По оценке аналитического агентства "Автостат", за девять месяцев 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1,819 триллиона рублей. Это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года", — говорится в сообщении.

Эксперты агентства отмечают, что рост емкости рынка в денежном выражении связан с увеличением средневзвешенной цены на 8,5%. При этом продажи новых автомобилей за это время снизились на 2%.

Десятая часть всей емкости рынка по итогам января-сентября пришлась на машины российских марок — 179 миллиардов рублей. Затраты на покупку иномарок составили 1,64 триллиона рублей, что эквивалентно 90% общей емкости рынка.