МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Мошенников, незаконно использующих фотографии знаменитостей для привлечения участников поддельных розыгрышей, следует заставлять выплачивать обещанные выигрыши в двойном размере, соответствующее предложение депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил главе Роскомнадзора Александру Жарову.

"В соцсетях появилось огромное количество мошенников, которые наживаются на популярности той или иной звезды, рекламируя от имени знаменитости какой-либо товар. Если раньше "розыгрыши" бытовой техники или денежного приза мошенники устраивали на вокзалах и площадях, то теперь они переместились в интернет. Лжеселебрити на якобы своих страничках в Instagram и Facebook предлагают принять участие в конкурсах или рекламных акциях, и многие на это покупаются. В связи с этим предлагаю в случае поимки нарушителей, обманывающих наших граждан подобным образом, заставлять их выплачивать те суммы, которые они обещали людям, в двойном размере", — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Депутат отметил, что изображение любого гражданина является особым личным нематериальным правом наравне с правом на достоинство личности, личную неприкосновенность, честь и достоинство. И согласно статье 152.1 ГК РФ, использование изображения любого человека допускается в случае государственного, общественного или иного интереса, либо когда изображение получено при съемке публичного мероприятия, либо когда человек позирует за плату. "Но как показывает практика, в большинстве случаев, когда рекламщики используют фото известных людей, они не ставят их в известность об этом", — пишет парламентарий.

Чернышов подчеркнул, что привлечение внимания к товару или услуге с помощью известных личностей давно стало популярным маркетинговым ходом. Но многие знаменитости часто не имеют представления о том, в какой рекламной акции они участвуют.

"Подобная реклама опасна еще и тем, что от имени звезд маркетологи убеждают простой народ покупать продукцию, которая не всегда является качественной. Когда с рекламного баннера смотрит известный человек, в подсознании клиента возникает мысль о том, что этот товар или услуга хороши не только для них, но и для популярных в обществе людей. Но довольно часто это оказывается заблуждением", — добавил депутат.

В крупнейшем распространителе гослотерей в РФ — АО "Технологическая компания "Центр" (бренд "Столото") — заявили, что всячески поддерживают любые законодательные инициативы, направленные на развитие лотерейной культуры в стране. "Ужесточения наказаний за несанкционированное проведение лотерей и стимулирующих акций, тем более с привлечением публичных персон, безусловно, будет поддержано компанией", — отметили в "Столото".

Напомним, организаторами государственных лотерей в РФ являются министерство финансов РФ и министерство спорта РФ. Именно они являются федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в соответствующем порядке правительством России на проведение лотерей.