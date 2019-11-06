МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-октябре 2019 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2%, до 172,776 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-октябре 2019 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 172,776 миллиарда долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 1,2%", — говорится в сообщении.

Стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья в октябре составил 17,174 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с сентябрем 2019 года на 3,7%. При этом импорт химической продукции сократился на 11,7% и составил 3,254 миллиарда долларов, текстильных изделий и обуви — на 7,1% до 1,088 миллиарда долларов, машиностроительной продукции — на 0,8% до 8,632 миллиарда долларов, а ввоз продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился на 5,3% до 1,833 миллиарда долларов.

В импорте химической продукции сократились закупки фармацевтической продукции на 29,9%, парфюмерно-косметических товаров — на 16,8%, мыла и синтетических моющих средств — на 9,7%, продукции органической и неорганической химии — на 6,9%, а ввоз полимеров и каучука увеличился на 2,7%. В импорте текстильных изделий и обуви в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2019 года сократились закупки обуви на 23,1%, готовых текстильных изделий — на 10%, текстильной одежды — на 8,3%, химического волокна — на 5,7%, вместе с тем возрос ввоз трикотажной одежды на 12,6%, хлопка — на 12,5%, трикотажного полотна — на 10,2%, химических нитей — на 1,4%, текстильных материалов – на 2,3%.

В импорте машиностроительной продукции сократились закупки железнодорожных локомотивов на 25,4%, электрооборудования — на 18,5%, судов и плавучих средств — на 13,9%, оптических инструментов и аппаратов — на 12,1%, а поставки летательных аппаратов возросли в 1,9 раза, средств наземного транспорта — на 7,8%, механического оборудования — на 4,4%. В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился ввоз овощей в 3,1 раза, фруктов и орехов — в 1,7 раза, растительного масла — на 5,9%, табака — на 4,9%, а ввоз зерновых культур сократился на 48%, молочных продуктов — на 23,1%, алкогольных и безалкогольных напитков — на 19,2%, рыбы — на 17%, сахара — на 8,7%, мяса и субпродуктов — на 4,7%.

В октябре 2019 года относительно октября 2018 года импорт из стран дальнего зарубежья сократился на 7,3%.