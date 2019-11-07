С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — ПРАЙМ. Почтовые доставки дронами в России могут начаться в ближайшие три года, сообщил РИА Новости соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет" Сергей Жуков в кулуарах конференции по реализации НТИ "Национальная технологическая революция 20.35".

"Скоре всего, почтовые доставки с помощью беспилотников будут развиваться поначалу в сельской местности, в малонаселенных районах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Надо сказать, что рынок оперативной доставки почты и грузов в стране есть, и предложений со стороны производителей беспилотных авиационных систем (БАС) немало. В ближайшие года три они появятся", — сказал эксперт.

Он добавил, что в настоящее время почтовые доставки дронами тестируют или планируют начать ряд компаний, в том числе, входящих в "Аэронет". Среди производителей легких беспилотников это, например, "Геоскан", "Тайбер", "Коптер Экспресс Технологии", "Птеро". Более тяжелые машины предлагают компании "Аэроксо", "Кулон" и другие.

В апреле 2018 года в Бурятии состоялась первая в России попытка доставить почту беспилотником, которая закончилась неудачей — вскоре после взлета аппарат упал на землю. В пресс-службе "Почты России" РИА Новости тогда сказали, что тестовый запуск беспилотника проводился его производителем, представители почтового оператора присутствовали в качестве гостей. По данным производителя, при тестовом запуске произошло нештатное отключение электронного оборудования. Власти Бурятии заявили, что продолжат эксперимент.

По словам Жукова, в настоящее время есть три основных барьера для развертывания в стране почтовых дронов. "Первый барьер – нормативная база и технологии интеграции БАС в воздушное пространство России. В 2019 году введены в действие федеральные правила по использованию воздушного пространства в низковысотном диапазоне, готовятся правила по организации коммерческих перевозок при помощи БАС", — напомнил он.

"Беспилотная авиационная техника должна создаваться, испытываться и сертифицироваться с учетом требований безопасности, по нормам и правилам сертификации, гармонизированным с требованиями ИКАО. Это, в свою очередь, требует не только развития нормативной базы сертификации, но и кропотливого изменения культуры производства и сертификации для новой отрасли БАС. Третий барьер — силовые структуры, которые не без оснований видят в развитии рынка беспилотников вполне ощутимые риски. Понимая их опасения и вопросы, мы стараемся отвечать на них технологическими и правовыми решениями, искать и находить баланс между интересами безопасности и интересами экономики", — указал Жуков.