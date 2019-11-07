МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Стоимость билета на поезд из Санкт-Петербурга в Крым в плацкарте составит от 3,5 тысячи рублей, из Москвы в купе — от 2,966 тысячи рублей, сообщил РИА Новости представитель российской частной компании "Гранд Сервис Экспресс", которая будет заниматься этими перевозками.

Компания в четверг объявила, что продажа билетов на поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост, стартуют 8 ноября 2019 года, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря. Отмечалось, что выбор и оплата билетов станут возможными в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах компании.

"Стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте — от 3500 рублей, в купе от 3906 рублей", — сообщили в компании.

Там отметили, что при определении стоимости применяется динамическое ценообразование, стоимость билетов может варьироваться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов.

Первый поезд в Крым поедет из Санкт-Петербурга 23 декабря. Он называется "Таврия" (№7/8) и отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря в 14.00 по московскому времени и отправится в Севастополь. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути составит 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.

Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Первая "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23.45 мск. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.