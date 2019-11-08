МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. "Яндекс.Навигатор" с декабря будет показывать водителям грузовиков маршруты по грузовому каркасу Москвы — улицам, по которым разрешено свободное движение автомобилей массой от 2,5 до 12 тонн, говорится в сообщении "Яндекса".

В нем уточняется, что информацию о том, какие улицы входят в каркас, "Яндекс.Навигатору" предоставляет ЦОДД. Сейчас грузовой каркас действует в трех округах Москвы (Северном, Восточном и Северо-Восточном), а в декабре появится в Юго-Восточном. В следующем году его планируется расширить на всю территорию Москвы в пределах МКАД. Навигатор будет учитывать новые участки по мере их включения в каркас.

После запуска навигация по грузовому каркасу будет работать в тестовом режиме. Строить маршруты для грузовиков можно только с интернетом. Если связь ненадолго пропала, а потом появилась, приложение перестроит маршрут уже по каркасу.

Для того, чтобы строить маршруты с учетом каркаса, нужно включить в приложении специальную настройку. Если точка назначения находится за пределами каркаса, "Навигатор" предупредит, где кончается грузовой каркас, и напомнит, что дальше нужно специальное разрешение.

Грузовой каркас также будет учитываться при построении маршрутов в сервисе "Яндекс.Маршрутизация", которым пользуются логистические, курьерские и другие бизнесы с грузоперевозками. "Это поможет компаниям эффективнее использовать грузовой транспорт при планировании логистики", — отметили в "Яндексе".