ТАШКЕНТ, 9 ноя ПРАЙМ. Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов и генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хади Солейманпур в турецкой Анталии обсудили перспективы создания Трансафганского транспортного коридора, сообщает в субботу узбекистанский МИД.

По данным ведомства, Нематов 7-10 ноября находится в Турции с рабочим визитом, где принимает участие в 24-м заседании Совета министров иностранных дел ОЭС в Анталии в субботу.

"В ходе встречи отмечалось, что Узбекистан выступает за диверсификацию транспортных маршрутов, в том числе создания таких, как Трансафганский транзитный коридор с доступом к морским портам", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Нематов отметил, что Узбекистан активизирует экономическое сотрудничество с соседними государствами, в связи с чем была выражена готовность к налаживанию взаимовыгодного и регулярного диалога также и в рамках ОЭС, добавили в МИД Узбекистана. На переговорах были также рассмотрены другие актуальные вопросы участия Узбекистана в организации.

ОЭС образована в 1985 году. В настоящее время членами ОЭС являются 10 государств — Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Турция и Узбекистан.