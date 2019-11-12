МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого полугодия 2019-2020 финансового года упала в 3,7 раза к уровню прошлого года — до 65,4 миллиарда иен (около 600 миллионов долларов), следует из финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 16,7 иены (0,15 доллара) против прибыли в 62,97 иены (0,58 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Операционная прибыль сократилась в 6,7 раза — до 31,6 миллиарда иен (290 миллионов долларов). Выручка уменьшилась на 9,6% — до 5 триллионов иен (45,9 миллиарда долларов).

Чистая прибыль Nissan по итогам второго квартала финансового года уменьшилась в 2,2 раза — до 59 миллиардов иен (541 миллион долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 15,07 иены (0,14 доллара) против прибыли в 33,35 иены (0,31 доллара) годом ранее. Операционная прибыль сократилась в 3,4 раза — до 30 миллиардов иен (275 миллионов долларов). Выручка опустилась на 6,6% — до 2,631 триллиона иен (24,1 миллиарда долларов).

За минувшее полугодие компания продала 2,501 миллиона автомобилей по всему миру, что на 6,8% ниже показателя годичной давности. В Европе, включая Россию, продажи Nissan сократились на 19,7%, до 265 тысяч единиц.

Компания вместе с этим ухудшила прогноз на текущий год. Теперь Nissan ожидает продажи на уровне в 10,6 триллиона иен (97 миллиардов долларов) вместо 11,3 триллиона иен (103,7 миллиарда долларов). Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, прогнозируется на уровне в 110 миллиардов иен (1 миллиард долларов) против 170 миллиардов ранее (1,6 миллиарда долларов).

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии. Компания основана в 1933 году и входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Производит автомобили брендов Nissan, Infiniti и Datsun.