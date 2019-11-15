МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил самый долгий беспосадочный перелет в истории, проведя в воздухе 19 часов и 19 минут, сообщается в пресс-релизе компании.

Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.

Самолет Boeing 787 Dreamliner вылетел из британского Хитроу, пролетел над территорией 10 стран – Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши, Белоруссии, России, Казахстана, Китая, Филиппин и Индонезии — и приземлился в Сиднее 15 ноября.

Это второй из трех запланированных компанией исследовательских полетов, направленных на изучение состояния экипажа и пассажиров в ходе сверхдальних рейсов.

Отмечается, что прямой перелет позволяет сэкономить около двух часов, которые пассажиры вынуждены тратить при нынешних перелетах с одной остановкой. "Оставшееся топливо при посадке составило примерно 6,3 тысячи килограммов, что эквивалентно примерно 1 часу и 45 минутам полета", — информирует компания.