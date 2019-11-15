МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Немецкий автомобильный гигант Volkswagen в пятницу заявил, что Маркус Дюсманн (Markus Duesmann) займет место главы входящей в концерн компании Audi AG, а также присоединится к совету директоров Volkswagen, сообщается в официальном пресс-релизе компании.
Уточняется, что Дюсманн вступит в должность 1 апреля, заняв место Брама Схота (Bram Schot). В настоящее время Дюсманн является членом правления BMW.
"Будучи превосходным инженером, Маркус Дюсманн сделает все возможное, чтобы максимально использовать потенциал бренда Audi", — приводятся в релизе слова главы Volkswagen AG Херберта Диса (Herbert Diess).
https://1prime.ru/business/20191115/830556678.html