ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя — ПРАЙМ. Пассажиропоток в аэропортах Ямала за девять месяцев текущего года вырос на 7,9% — до 1,4 миллиона человек, сообщает пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"За девять месяцев текущего года пассажиропоток в аэропортах Ямала вырос на 7,9% — в этом году было перевезено более 1 миллиона 372 тысяч пассажиров, тогда как за аналогичный период в прошлом году — чуть более 1 миллиона 272 тысяч", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что на увеличение пассажиропотока повлияло открытие в этом году новых субсидируемых межрегиональных направлений на юг России. "Кроме того, большой популярностью у ямальцев пользуется программа льготного перелета для детей из многодетных семей. На сегодняшний день ею воспользовались около 10 тысяч пассажиров", — уточняется в сообщении.

В этом году из окружного бюджета субсидируются пассажирские перевозки по 26 межрегиональным и 25 межмуниципальным направлениям. А в 2020 году ямальцев ждет расширение маршрутной сети на межрегиональных направлениях. Их станет 30, появятся новые рейсы: Салехард — Сочи, Салехард — Тюмень, Новый Уренгой — Сочи, Ноябрьск — Симферополь. О планах по расширению маршрутной сети говорил глава региона Дмитрий Артюхов во время прямой трансляции в своем аккаунте в Instagram.

"Для северян авиасообщение — ключевая тема. Это качество жизни, это удобство, возможность уехать летом в теплые края, поэтому, безусловно, тема в фокусе нашего внимания. Еще совсем недавно мы субсидировали восемь межрегиональных маршрутов, а со следующего года их станет не менее тридцати. Это те направления, о которых говорят нам сами ямальцы. Второй важный вопрос — доступность авиабилетов. Вводя новые субсидируемые направления, мы снижаем цену на билет для населения", — приводятся в сообщении слова губернатора.

Наиболее популярными маршрутами на межрегиональных субсидируемых направлениях за девять месяцев стали "Надым — Москва — Надым" (перевезено 27 779 пассажиров), на втором месте — "Новый Уренгой — Санкт-Петербург — Новый Уренгой" (23 333 пассажира). Третьим по популярности стало направление "Надым — Тюмень — Надым" (перевезено 20 803 пассажира), сообщают власти.