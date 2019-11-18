МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Магнита" рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев в размере 147,19 рубля на акцию, следует из материалов одного из крупнейших российских ритейлеров.

"Утвердить рекомендации общему собранию акционеров общества по размеру дивиденда по акциям ПАО "Магнит" по результатам девяти месяцев 2019 отчетного года… В соответствии с рекомендациями, предлагается выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Магнит" в размере 15 миллиардов рублей, что составляет 147,19 рублей на одну обыкновенную акцию", — говорится в материалах.

Реестр на получение дивидендов закрывается 10 января 2020 года. Внеочередное собрание акционеров компании по вопросу выплаты дивидендов за девять месяцев 2019 года пройдет 24 декабря. Реестр для участия в нем закрывается 29 ноября.

Совокупные дивиденды "Магнита" по итогам 2018 года составили 30,997 миллиарда рублей, на 25,5% превысив уровень 2017 года. В том числе за девять месяцев 2018 года дивиденды составили 14 миллиардов рублей (137,38 рубля на акцию).

Крупнейшими акционерами "Магнита" являются ВТБ (владеет 17,28% акций ритейлера) и инвесткомпания Marathon Group (11,82% акций). Под управлением "Магнита" на конец сентября 2019 года находилось 20 497 магазинов.